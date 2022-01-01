На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:20
Перед судом постане бухгалтер комунального підприємства на Волині, який привласнив майже півмільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове заволодіння бухгалтером одного з комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем коштами підприємства, а також про вчинені ним несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованій системі, що заподіяло значну шкоду (ч.ч. 2,3 ст. 191, ч.3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, із квітня 2019 по вересень 2021 року бухгалтер несанкціоновано змінював інформацію у відомостях розподілу виплат працівникам комунального підприємства, яка обробляється в автоматизованій системі банку, завищував суму нарахованої йому особисто заробітної плати та у подальшому перераховував кошти на власний розрахунковий рахунок.
У такий спосіб він незаконно привласнив майже 490 тисяч гривень – і за ці дії тепер відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 191 КК України покарання за вчинене повторно шляхом зловживання службовим становищем заволодіння чужим – до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове заволодіння бухгалтером одного з комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем коштами підприємства, а також про вчинені ним несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованій системі, що заподіяло значну шкоду (ч.ч. 2,3 ст. 191, ч.3 ст. 362 КК України).
За даними слідства, із квітня 2019 по вересень 2021 року бухгалтер несанкціоновано змінював інформацію у відомостях розподілу виплат працівникам комунального підприємства, яка обробляється в автоматизованій системі банку, завищував суму нарахованої йому особисто заробітної плати та у подальшому перераховував кошти на власний розрахунковий рахунок.
У такий спосіб він незаконно привласнив майже 490 тисяч гривень – і за ці дії тепер відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 191 КК України покарання за вчинене повторно шляхом зловживання службовим становищем заволодіння чужим – до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
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