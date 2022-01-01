На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень

На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Перед судом постане бухгалтер комунального підприємства на Волині, який привласнив майже півмільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове заволодіння бухгалтером одного з комунальних підприємств шляхом зловживання службовим становищем коштами підприємства, а також про вчинені ним несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованій системі, що заподіяло значну шкоду (ч.ч. 2,3 ст. 191, ч.3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, із квітня 2019 по вересень 2021 року бухгалтер несанкціоновано змінював інформацію у відомостях розподілу виплат працівникам комунального підприємства, яка обробляється в автоматизованій системі банку, завищував суму нарахованої йому особисто заробітної плати та у подальшому перераховував кошти на власний розрахунковий рахунок.

У такий спосіб він незаконно привласнив майже 490 тисяч гривень – і за ці дії тепер відповідатиме перед судом.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 191 КК України покарання за вчинене повторно шляхом зловживання службовим становищем заволодіння чужим – до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

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Теги: бухгалтер, суд, Волинь
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