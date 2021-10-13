Сьогодні, 20 червня, – останній день реєстрації на додаткову сесію мультитесту-2022

Сьогодні, 20 червня, – останній день реєстрації на додаткову сесію мультитесту-2022
В Україні 20 червня останній день реєстрації абітурієнтів на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ).

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

«Сьогодні завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ. Щоб взяти участь у додатковій сесії НМТ, вступники мають не лише створити реєстраційні картки, а й надіслати комплект необхідних документів до відповідних регіональних центрів до 27 червня», – написав він.

За даними Українського центру оцінки якості освіти, з початку додаткового періоду створено понад 16 тисяч реєстраційних карток, проте на сьогодні зареєстровано лише 763 учасники, які надіслали документи для участі у НМТ.

Якщо немає можливості скористатися поштою, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, зазначеного у реєстраційному повідомленні. Учасники, які до 27 червня не надішлють комплекти реєстраційних документів на електронну адресу, не зможуть взяти участь у НМТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мультитест, реєстрація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 20 червня, – останній день реєстрації на додаткову сесію мультитесту-2022
Сьогодні, 15:29
У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей
Сьогодні, 15:13
Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих
Сьогодні, 14:57
Жителі Маріуполя через нестачу питної води знаходяться на межі смерті, – Бойченко
Сьогодні, 14:40
Депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата у члени ЄС
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО
01 лютий, 12:55
22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО 22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО
21 січень, 15:26
В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів
20 січень, 15:10
Який вид реєстрації шлюбу найчастіше обирають лучани. ФОТО Який вид реєстрації шлюбу найчастіше обирають лучани. ФОТО
13 жовтень, 2021, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні, 20 червня, – останній день реєстрації на додаткову сесію мультитесту-2022
Сьогодні, 15:29
 0
У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей
Сьогодні, 15:13
 0
Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих
Сьогодні, 14:57
 0
Жителі Маріуполя через нестачу питної води знаходяться на межі смерті, – Бойченко
Сьогодні, 14:40
 0
Депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата у члени ЄС
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8