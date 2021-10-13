Сьогодні, 20 червня, – останній день реєстрації на додаткову сесію мультитесту-2022

В Україні 20 червня останній день реєстрації абітурієнтів на додаткову сесію національного мультипредметного тестування (НМТ).Про це повідомив міністр освіти та науки Україниу Telegram.«Сьогодні завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ. Щоб взяти участь у додатковій сесії НМТ, вступники мають не лише створити реєстраційні картки, а й надіслати комплект необхідних документів до відповідних регіональних центрів до 27 червня», – написав він.За даними Українського центру оцінки якості освіти, з початку додаткового періоду створено понад 16 тисяч реєстраційних карток, проте на сьогодні зареєстровано лише 763 учасники, які надіслали документи для участі у НМТ.Якщо немає можливості скористатися поштою, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, зазначеного у реєстраційному повідомленні. Учасники, які до 27 червня не надішлють комплекти реєстраційних документів на електронну адресу, не зможуть взяти участь у НМТ.