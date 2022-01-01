У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей
Сьогодні, 15:13
За вихідні волинські поліцейські склали 5 протоколів на водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
На одній з вулиць у Луцьку водій ледве не збив дітей. Про це патрульним повідомили свідомі громадяни. Згодом водія виявили та запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager.
Результат тесту позитивний ─ 2,54 проміле, що перевищує допустиму норму майже в 13 разів.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
На одній з вулиць у Луцьку водій ледве не збив дітей. Про це патрульним повідомили свідомі громадяни. Згодом водія виявили та запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager.
Результат тесту позитивний ─ 2,54 проміле, що перевищує допустиму норму майже в 13 разів.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей
Сьогодні, 15:13
Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих
Сьогодні, 14:57
Депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата у члени ЄС
Сьогодні, 14:05
Медіа