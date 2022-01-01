У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей

За вихідні волинські поліцейські склали 5 протоколів на водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.На одній з вулиць у Луцьку водій ледве не збив дітей. Про це патрульним повідомили свідомі громадяни. Згодом водія виявили та запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager.Результат тесту позитивний ─ 2,54 проміле, що перевищує допустиму норму майже в 13 разів.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.