У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей

У Луцьку п'яний водій мало не збив дітей
За вихідні волинські поліцейські склали 5 протоколів на водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

На одній з вулиць у Луцьку водій ледве не збив дітей. Про це патрульним повідомили свідомі громадяни. Згодом водія виявили та запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager.

Результат тесту позитивний ─ 2,54 проміле, що перевищує допустиму норму майже в 13 разів.

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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