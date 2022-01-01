Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих
Сьогодні, 14:57
Другу добу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області через ракетний обстріл росіян.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.
Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого.
Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.
Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого.
Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.
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