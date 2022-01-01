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Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих

Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих
Другу добу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області через ракетний обстріл росіян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.

Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

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Теги: Росія, Україна, війна
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