Ракетний обстріл на Дніпропетровщині: пожежу на нафтобазі гасять другу добу, троє загиблих





Про це Валентин Резніченко.



"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.



Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого.



Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Другу добу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області через ракетний обстріл росіян.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого.Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

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