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Депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата у члени ЄС

Депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата у члени ЄС
Верховна Рада України на засіданні 20 червня ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (№0157 від 18.06.2022).

За ратифікацію проголосували 259 парламентарів. "Проти" – 8. Про це LB повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

"Слуга народу" дала 193, "Європейська солідарність" – 9, "Батьківщина" – 0, група "Платформа за життя та мир" – 15, група "За майбутнє" – 2, фракція "Голос" – 10, група "Довіра" – 13, група "Відновлення України" – 12, позафракційні — 5.

Законопроєкт подав до парламенту президент України Володимир Зеленський 18 червня цього року.

Зазначимо, що вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не була ратифікована через протести церков та деяких політиків проти вжитого у ній терміну «гендер».

Як повідомили джерела LB в «Слузі народу», напередодні голосування також продовжувалися дискусії щодо прийняття закону.

"Проти ратифікації виступають як УПЦ МП, так і ПЦУ з УГКЦ. Багато депутатів бояться, що таким чином просто втратить підтримку на місцях. Але президент вимагає від нас голосувати. Інакше – розпустить нас та зробить правильно. Фракція дасть 200—205 голосів. Інше ми доберемо голосами груп", – прогнозував один з депутатів.

Інший парламентар розповів, що в неділю відбулося засідання фракції, де спікер Руслан Стефанчук та прем'єр Денис Шмигаль "особисто просили депутатів голосувати за конвенцію, оскільки це треба для отримання статусу кандидата в ЄС. Хоча всередині фракції є багато тих, хто незгоден. Я особисто дуже релігійна людина і це йде всупереч з моїми переконаннями та мої виборці у Львові такого просто не зрозуміють", – пояснював один з мажоритарників "Слуги".

У пояснювальній записці наголошується, що "реалізація акта матиме вплив на інтереси Держави Україна в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги".

Нагадаємо, що Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства — це міжнародна угода, уперше підписана у 2011 році.

Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти й стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі та Україна, не ратифіковували цю угоду.

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Теги: Росія, Україна, війна
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