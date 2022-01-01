Через «Ягодин» житель Херсонщини із підробленими документами хотів виїхати закордон

Через «Ягодин» житель Херсонщини із підробленими документами хотів виїхати закордон
Під час проходження паспортного контролю на виїзд з України, на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», житель Херсонщини пред’явив прикордонникам документи з ознаками підробки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події прикордонники викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП. Поліцейські задокументували факт правопорушення та з’ясували, що чоловік призовного віку намагався виїхати з України, використовуючи підроблені документи. Довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки вилучили.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


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Теги: Волинь, Ягодин, підроблені документи
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