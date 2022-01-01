Через волинський кордон намагалися нелегально виїхати 7 чоловіків

Через волинський кордон намагалися нелегально виїхати 7 чоловіків
Упродовж вихідних днів прикордонники Волинського загону припинили сім спроб незаконного перетину українсько-польського кордону.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Троє українців мали намір потрапити за кордон по підроблених документах через пункт пропуску «Ягодин».

Під час перевірки, наданих на контроль документів, інспектори виявили ознаки підробки в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку та довідці військово-лікарської комісії.

Ще трійко чоловіків призовного віку сподівалися виїхати з країни по закордонних паспортах інших держав. Під час спілкування з прикордонниками, подорожні зізналися, що є громадянами України та мають подвійне громадянство. Правопорушників через кордон не пропустили, натомість склали на них адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП.

А 18-річного жителя Кіровоградщини прикордонний наряд затримав за сто метрів від межі з Польщею. Молодик спробував незаконно потрапити за кордон поза пунктом пропуску. Проте пильний мешканець прикордоння сповістив про появу незнайомця правоохоронців, які оперативно затримали порушника. За вчинене йому також доведеться відповідати у суді.

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Теги: Волинь, кордон
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