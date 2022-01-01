Через волинський кордон намагалися нелегально виїхати 7 чоловіків

Упродовж вихідних днів прикордонники Волинського загону припинили сім спроб незаконного перетину українсько-польського кордону.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Троє українців мали намір потрапити за кордон по підроблених документах через пункт пропуску «Ягодин».Під час перевірки, наданих на контроль документів, інспектори виявили ознаки підробки в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку та довідці військово-лікарської комісії.Ще трійко чоловіків призовного віку сподівалися виїхати з країни по закордонних паспортах інших держав. Під час спілкування з прикордонниками, подорожні зізналися, що є громадянами України та мають подвійне громадянство. Правопорушників через кордон не пропустили, натомість склали на них адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП.А 18-річного жителя Кіровоградщини прикордонний наряд затримав за сто метрів від межі з Польщею. Молодик спробував незаконно потрапити за кордон поза пунктом пропуску. Проте пильний мешканець прикордоння сповістив про появу незнайомця правоохоронців, які оперативно затримали порушника. За вчинене йому також доведеться відповідати у суді.