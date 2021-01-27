Суд заборонив ОПЗЖ





Про це повідомив аналітик Руху "Олексій Роговик з приміщенні суду



Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.



Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи.

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