В окупованому Херсоні у кафе розстріляли російських військових, – ОК «Південь»





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"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - йдеться в повідомленні.



В результаті двоє військових загинули, ще один був поранений.



"Два чеки по 200, та 1 - 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття", - зазначили в командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсоні розстріляли трьох російських військових, які прийшли в один із закладів харчування міста.Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"."Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - йдеться в повідомленні.В результаті двоє військових загинули, ще один був поранений."Два чеки по 200, та 1 - 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття", - зазначили в командуванні.

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