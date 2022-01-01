ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку





Про це пише Родіона Кудряшова в ефірі телеканалу "Еспресо".



"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - заявив Кудряшов.



Також командир підрозділу "Азов" відзначив, що лінія фронту потроху вирівнюється й стає схожою на позиційну війну, однак найближчими тижнями ЗСУ планують проявляти ініціативу, забирати динаміку та тиснути на ворога по всій лінії зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Найближчими тижнями наші бійці планують тиснути на ворога.Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командира підрозділу "Азов"в ефірі телеканалу "Еспресо"."У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - заявив Кудряшов.Також командир підрозділу "Азов" відзначив, що лінія фронту потроху вирівнюється й стає схожою на позиційну війну, однак найближчими тижнями ЗСУ планують проявляти ініціативу, забирати динаміку та тиснути на ворога по всій лінії зіткнення.

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