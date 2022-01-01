На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 12:25
У селі Смідин, що на Старовижівщині, у штучній водоймі потонув чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Трагедія трапилася учора, 19 червня. У штучній водоймі потонув мешканець села Смідин Ковельського району 1969 року народження.
Загалом в області з початку року на водоймах загинуло 14 волинян, двоє з них – діти.
Найпоширенішою причиною загибелі на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання в необладнаних для цього місцях та порушення вимог безпеки.
"Якщо ви хочете скупатися, не поспішайте – виберіть місце, де діє рятувальний пост. Пильнуйте за дітьми, навіть не своїми, оскільки їхня поведінка у воді не передбачувана", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Трагедія трапилася учора, 19 червня. У штучній водоймі потонув мешканець села Смідин Ковельського району 1969 року народження.
Загалом в області з початку року на водоймах загинуло 14 волинян, двоє з них – діти.
Найпоширенішою причиною загибелі на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання в необладнаних для цього місцях та порушення вимог безпеки.
"Якщо ви хочете скупатися, не поспішайте – виберіть місце, де діє рятувальний пост. Пильнуйте за дітьми, навіть не своїми, оскільки їхня поведінка у воді не передбачувана", - наголошують рятувальники.
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