На Волині у ставку втопився чоловік

У селі Смідин, що на Старовижівщині, у штучній водоймі потонув чоловік.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Трагедія трапилася учора, 19 червня. У штучній водоймі потонув мешканець села Смідин Ковельського району 1969 року народження.Загалом в області з початку року на водоймах загинуло 14 волинян, двоє з них – діти.Найпоширенішою причиною загибелі на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання в необладнаних для цього місцях та порушення вимог безпеки."Якщо ви хочете скупатися, не поспішайте – виберіть місце, де діє рятувальний пост. Пильнуйте за дітьми, навіть не своїми, оскільки їхня поведінка у воді не передбачувана", - наголошують рятувальники.