На Волині у ставку втопився чоловік

На Волині у ставку втопився чоловік
У селі Смідин, що на Старовижівщині, у штучній водоймі потонув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Трагедія трапилася учора, 19 червня. У штучній водоймі потонув мешканець села Смідин Ковельського району 1969 року народження.

Загалом в області з початку року на водоймах загинуло 14 волинян, двоє з них – діти.

Найпоширенішою причиною загибелі на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема купання в необладнаних для цього місцях та порушення вимог безпеки.

"Якщо ви хочете скупатися, не поспішайте – виберіть місце, де діє рятувальний пост. Пильнуйте за дітьми, навіть не своїми, оскільки їхня поведінка у воді не передбачувана", - наголошують рятувальники.

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Теги: Волинь, Старовижівщина, утоплення
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