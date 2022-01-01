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Жителі Маріуполя через нестачу питної води знаходяться на межі смерті, – Бойченко

Жителі Маріуполя через нестачу питної води знаходяться на межі смерті, – Бойченко
Жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води.

Про це розповів мер Вадим Бойченко.

«Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин. Вони знаходяться на межі смерті. Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей», - сказав міський голова.

Він додав, що росіяни й колаборанти обмежили доступ жителів також до їжі. При цьому місто залишається без світла газу та системи водовідведення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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