У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО

У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО
У ніч на 20 червня спеціалісти із Києва спільно з волинськими медиками у Волинській обласній лікарні вперше пересадили серце.

Про це повідомив на своїй сторінці у facebook директор Інституту серця Борис Тодуров.

Реципієнта привезли з Києва, оскільки донор був у Луцьку. Це чоловік, у якого зафіксували смерть головного мозку і рідні погодилися дати дозвіл на трансплантацію.

Це була перша пересадка серця у Луцьку.

"Поки все йде благополучно. Надіюсь, а далі все буде добре", - сказав Тодуров.


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Теги: пересадка серця, Луцьк
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