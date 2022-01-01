У Луцьку вперше пересадили серце. ВІДЕО





Про це Борис Тодуров.



Реципієнта привезли з Києва, оскільки донор був у Луцьку. Це чоловік, у якого зафіксували смерть головного мозку і рідні погодилися дати дозвіл на трансплантацію.



Це була перша пересадка серця у Луцьку.



"Поки все йде благополучно. Надіюсь, а далі все буде добре", - сказав Тодуров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 20 червня спеціалісти із Києва спільно з волинськими медиками у Волинській обласній лікарні вперше пересадили серце.Про це повідомив на своїй сторінці у facebook директор Інституту серцяРеципієнта привезли з Києва, оскільки донор був у Луцьку. Це чоловік, у якого зафіксували смерть головного мозку і рідні погодилися дати дозвіл на трансплантацію.Це була перша пересадка серця у Луцьку."Поки все йде благополучно. Надіюсь, а далі все буде добре", - сказав Тодуров.

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