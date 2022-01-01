У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО

У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

20 червня о 12:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторної підстанції у селі Ржищів Мар’янівської територіальної громади. О 13:10 до місця виклику прибули рятувальники 9 ДПРЧ, подолавши відстань майже 30 км від Горохова.

Горіння локалізували о 13:13, ліквідували – о 13:20.
Причина пожежі встановлюється.
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР
Сьогодні, 17:18
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Сьогодні, 16:27
На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині горіли дві господарські будівлі На Волині горіли дві господарські будівлі
24 травень, 09:27
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
09 травень, 11:42
На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік
19 квітень, 09:17
За вихідні на Волині горіли житловий будинок, дві господарські споруди та автомобіль За вихідні на Волині горіли житловий будинок, дві господарські споруди та автомобіль
21 лютий, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
 0
Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР
Сьогодні, 17:18
 0
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
 0
У Камінь-Каширському та Ковельському районах дозволили ходити в ліс по ягоди
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині судитимуть бухгалтера, який незаконно привласнив пів мільйона гривень
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8