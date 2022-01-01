У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



20 червня о 12:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторної підстанції у селі Ржищів Мар’янівської територіальної громади. О 13:10 до місця виклику прибули рятувальники 9 ДПРЧ, подолавши відстань майже 30 км від Горохова.



Горіння локалізували о 13:13, ліквідували – о 13:20.

Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.20 червня о 12:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторної підстанції у селі Ржищів Мар’янівської територіальної громади. О 13:10 до місця виклику прибули рятувальники 9 ДПРЧ, подолавши відстань майже 30 км від Горохова.Горіння локалізували о 13:13, ліквідували – о 13:20.Причина пожежі встановлюється.

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