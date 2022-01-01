У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
20 червня о 12:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторної підстанції у селі Ржищів Мар’янівської територіальної громади. О 13:10 до місця виклику прибули рятувальники 9 ДПРЧ, подолавши відстань майже 30 км від Горохова.
Горіння локалізували о 13:13, ліквідували – о 13:20.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
20 червня о 12:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу трансформаторної підстанції у селі Ржищів Мар’янівської територіальної громади. О 13:10 до місця виклику прибули рятувальники 9 ДПРЧ, подолавши відстань майже 30 км від Горохова.
Горіння локалізували о 13:13, ліквідували – о 13:20.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР
Сьогодні, 17:18
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Медіа