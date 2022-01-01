Росіяни скаржаться на брехню від командирів: перехоплення ГУР





Про це



У новій перехопленій розмові російський військовий з Сахаліну розповідає дружині, чому так довго перебуває в Україні.



"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?" - сказав він.



При цьому окупант шукає інші способи для повернення додому. За його словами, на Сахаліні, де дислокується його частина, вже немає нікого, оскільки всіх перекинули в Україну.



Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?". На це окупант їй відповідає: "Найбільш тупа частина".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти зізнаються, що командири брешуть їм. Солдатів обманом тримають в Україні та змушують воювати.Про це повідомляє управління розвідки Міноборони.У новій перехопленій розмові російський військовий з Сахаліну розповідає дружині, чому так довго перебуває в Україні."Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?" - сказав він.При цьому окупант шукає інші способи для повернення додому. За його словами, на Сахаліні, де дислокується його частина, вже немає нікого, оскільки всіх перекинули в Україну.Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?". На це окупант їй відповідає: "Найбільш тупа частина".

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