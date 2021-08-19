У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
Вихідними на одній із центральних вулиць міста Луцька сталася ДТП. Водій Chevrolet Kalos не зайняв вчасно крайнє положення для здійснення повороту ліворуч та зіткнувся з автомобілем Hyundai Santafee.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні виявили у водія Chevrolet ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на визначення алкогольного сп’яніння. Результат тесту показав 2,83 проміле, що перевищує допустиму норму в 14 разів.
Чоловік погодився з результатом тесту та повідомив, що вживав пиво після вчинення ДТП.
Також у згадуваного керманича було відсутнє посвідчення водія та поліс обов’язкового страхування.
На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм алкогольних напоїв після ДТП) КУпАП та інші адміністративні матеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, патрульні виявили у водія Chevrolet ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на визначення алкогольного сп’яніння. Результат тесту показав 2,83 проміле, що перевищує допустиму норму в 14 разів.
Чоловік погодився з результатом тесту та повідомив, що вживав пиво після вчинення ДТП.
Також у згадуваного керманича було відсутнє посвідчення водія та поліс обов’язкового страхування.
На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм алкогольних напоїв після ДТП) КУпАП та інші адміністративні матеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
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Коментарі 2
Написання марок та моделей авто не ваша сильна сторона.
Santa fe
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