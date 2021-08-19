У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія

У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Вихідними на одній із центральних вулиць міста Луцька сталася ДТП. Водій Chevrolet Kalos не зайняв вчасно крайнє положення для здійснення повороту ліворуч та зіткнувся з автомобілем Hyundai Santafee.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, патрульні виявили у водія Chevrolet ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на визначення алкогольного сп’яніння. Результат тесту показав 2,83 проміле, що перевищує допустиму норму в 14 разів.
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія

Чоловік погодився з результатом тесту та повідомив, що вживав пиво після вчинення ДТП.

Також у згадуваного керманича було відсутнє посвідчення водія та поліс обов’язкового страхування.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм алкогольних напоїв після ДТП) КУпАП та інші адміністративні матеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія

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Теги: ДТП, алкоголь, водій
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Santa fe
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