Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО

Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Команда волинських дзюдоїстів у супроводі тренера Ігоря Самолюка зайняла призові місця з дзюдо у місті Залаегерсег в Угорщині.

Про це повідомляють у пресслужбі Ківерцівської міськради.

Серед них і вихованці Ківерцівської ДЮСШ, а самеТарас Квач та Назар Борисов.

Спортсмени проводили спільні тренування з угорською командою та спортсменами з Луганської області, та брали участь у місцевих турнірах.

"Місяць наполегливих тренувань дали для дітей неабиякий досвід боротьби з різними суперниками дзюдо", - йдеться у повідомленні.

12 червня спортсмени прийняли участь у турнірі із дзюдо у місті Kaszó (Угорщина) і в підсумку змагань показали здобули дві "бронзи".
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО

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Теги: дзюдо, Угорщина, турнір
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