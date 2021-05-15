Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО

Команда волинських дзюдоїстів у супроводі тренеразайняла призові місця з дзюдо у місті Залаегерсег в Угорщині.Про це повідомляють у пресслужбі Ківерцівської міськради.Серед них і вихованці Ківерцівської ДЮСШ, а саметаСпортсмени проводили спільні тренування з угорською командою та спортсменами з Луганської області, та брали участь у місцевих турнірах."Місяць наполегливих тренувань дали для дітей неабиякий досвід боротьби з різними суперниками дзюдо", - йдеться у повідомленні.12 червня спортсмени прийняли участь у турнірі із дзюдо у місті Kaszó (Угорщина) і в підсумку змагань показали здобули дві "бронзи".