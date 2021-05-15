Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Команда волинських дзюдоїстів у супроводі тренера Ігоря Самолюка зайняла призові місця з дзюдо у місті Залаегерсег в Угорщині.
Про це повідомляють у пресслужбі Ківерцівської міськради.
Серед них і вихованці Ківерцівської ДЮСШ, а самеТарас Квач та Назар Борисов.
Спортсмени проводили спільні тренування з угорською командою та спортсменами з Луганської області, та брали участь у місцевих турнірах.
"Місяць наполегливих тренувань дали для дітей неабиякий досвід боротьби з різними суперниками дзюдо", - йдеться у повідомленні.
12 червня спортсмени прийняли участь у турнірі із дзюдо у місті Kaszó (Угорщина) і в підсумку змагань показали здобули дві "бронзи".
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Про це повідомляють у пресслужбі Ківерцівської міськради.
Серед них і вихованці Ківерцівської ДЮСШ, а самеТарас Квач та Назар Борисов.
Спортсмени проводили спільні тренування з угорською командою та спортсменами з Луганської області, та брали участь у місцевих турнірах.
"Місяць наполегливих тренувань дали для дітей неабиякий досвід боротьби з різними суперниками дзюдо", - йдеться у повідомленні.
12 червня спортсмени прийняли участь у турнірі із дзюдо у місті Kaszó (Угорщина) і в підсумку змагань показали здобули дві "бронзи".
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