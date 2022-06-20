У лавах ЗСУ воюють 900 освітян

У лавах ЗСУ воюють 900 освітян
У лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян з усієї України. З них 513 є педагогами, а 377 ще здобувають освіту.

Такі дані озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 20 червня під час телемарафону, пише УП.

"Ми на сьогодні маємо приблизно 900 людей, з них 513 педагогів і 377 здобувачів освіти. Ми пишаємось кожним з них, в нас і Міністерстві освіти є ті хто служить в ЗСУ", – каже Шкарлет.

Міністр також розповів про ситуацію з укриттями в українських школах, які мають відновити навчання офлайн з 1 вересня.

Так, з 25% шкіл мають обладнанні укриття, які дозволять учням відвідувати навчання.

"На сьогодні в залежності від безпекової ситуації має розпочатись навчальний рік.

Всі стомились від онлайну, але у 8 областях йдуть бойові дії, навчання офлайн в прифронтовій зоні не може бути", – сказав він.

Він зазначив, що забезпеченням укриттів в закладах належить до компетенції їх засновників, здебільшого це місцева влада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лавах ЗСУ воюють 900 освітян
Сьогодні, 19:00
Бої за Сєвєродонецьк тривають, – Генштаб
Сьогодні, 18:39
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:10
У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян
Сьогодні, 17:46
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні
16 червень, 13:42
Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень Луцький центр допомоги ЗСУ за період війни зібрав понад 15 мільйонів гривень
11 квітень, 15:21
Які пільги і виплати мають військовослужбовці в Україні Які пільги і виплати мають військовослужбовці в Україні
27 березень, 21:00
На Донбасі за вбивство затримали двох військових ЗСУ На Донбасі за вбивство затримали двох військових ЗСУ
14 лютий, 04:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лавах ЗСУ воюють 900 освітян
Сьогодні, 19:00
 0
Бої за Сєвєродонецьк тривають, – Генштаб
Сьогодні, 18:39
 0
Волинські дзюдоїсти привезли медалі із міжнародного турніру. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 0
У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян
Сьогодні, 17:46
 0
У центрі Луцька сталася ДТП через п'яного водія
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8