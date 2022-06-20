У лавах ЗСУ воюють 900 освітян





Такі дані озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 20 червня під час телемарафону, пише



"Ми на сьогодні маємо приблизно 900 людей, з них 513 педагогів і 377 здобувачів освіти. Ми пишаємось кожним з них, в нас і Міністерстві освіти є ті хто служить в ЗСУ", – каже Шкарлет.



Міністр також розповів про ситуацію з укриттями в українських школах, які мають відновити навчання офлайн з 1 вересня.



Так, з 25% шкіл мають обладнанні укриття, які дозволять учням відвідувати навчання.



"На сьогодні в залежності від безпекової ситуації має розпочатись навчальний рік.



Всі стомились від онлайну, але у 8 областях йдуть бойові дії, навчання офлайн в прифронтовій зоні не може бути", – сказав він.



Він зазначив, що забезпеченням укриттів в закладах належить до компетенції їх засновників, здебільшого це місцева влада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян з усієї України. З них 513 є педагогами, а 377 ще здобувають освіту.Такі дані озвучив міністр освіти і науки20 червня під час телемарафону, пише УП. "Ми на сьогодні маємо приблизно 900 людей, з них 513 педагогів і 377 здобувачів освіти. Ми пишаємось кожним з них, в нас і Міністерстві освіти є ті хто служить в ЗСУ", – каже Шкарлет.Міністр також розповів про ситуацію з укриттями в українських школах, які мають відновити навчання офлайн з 1 вересня.Так, з 25% шкіл мають обладнанні укриття, які дозволять учням відвідувати навчання."На сьогодні в залежності від безпекової ситуації має розпочатись навчальний рік.Всі стомились від онлайну, але у 8 областях йдуть бойові дії, навчання офлайн в прифронтовій зоні не може бути", – сказав він.Він зазначив, що забезпеченням укриттів в закладах належить до компетенції їх засновників, здебільшого це місцева влада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію