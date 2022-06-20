Легкоатлет з Луцька виграв півмарафон у Чехії
Сьогодні, 19:30
18-19 червня відбулася ціла низка легкоатлетичних змагань, участь у яких взяли українці. Уродженець міста Луцька Віталій Шафар та Валерія Зіненко стали переможцями півмарафону Mattoni Olomouc Half Marathon у Чехії.
Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.
Шафар подолав дистанцію за 1:05:31 год, а Зіненко пробігла її за 1:12:57 год.
Всього до участі у півмарафоні зареєструвалося 2 832 учасники з різних країн, зокрема з України.
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Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.
Шафар подолав дистанцію за 1:05:31 год, а Зіненко пробігла її за 1:12:57 год.
Всього до участі у півмарафоні зареєструвалося 2 832 учасники з різних країн, зокрема з України.
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