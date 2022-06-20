Легкоатлет з Луцька виграв півмарафон у Чехії

Віталій Шафар та Валерія Зіненко стали переможцями півмарафону Mattoni Olomouc Half Marathon у Чехії.



Про це повідомляють на



Шафар подолав дистанцію за 1:05:31 год, а Зіненко пробігла її за 1:12:57 год.



Всього до участі у півмарафоні зареєструвалося 2 832 учасники з різних країн, зокрема з України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-19 червня відбулася ціла низка легкоатлетичних змагань, участь у яких взяли українці. Уродженець міста Луцькатастали переможцями півмарафону Mattoni Olomouc Half Marathon у Чехії.Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.Шафар подолав дистанцію за 1:05:31 год, а Зіненко пробігла її за 1:12:57 год.Всього до участі у півмарафоні зареєструвалося 2 832 учасники з різних країн, зокрема з України.

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