Легкоатлет з Луцька виграв півмарафон у Чехії

Легкоатлет з Луцька виграв півмарафон у Чехії
18-19 червня відбулася ціла низка легкоатлетичних змагань, участь у яких взяли українці. Уродженець міста Луцька Віталій Шафар та Валерія Зіненко стали переможцями півмарафону Mattoni Olomouc Half Marathon у Чехії.

Про це повідомляють на сайті Федерації легкої атлетики України.

Шафар подолав дистанцію за 1:05:31 год, а Зіненко пробігла її за 1:12:57 год.

Всього до участі у півмарафоні зареєструвалося 2 832 учасники з різних країн, зокрема з України.




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Теги: Віталій Шафар, легкоатлет, Луцьк
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