Покарали двох волинян, які застосовували насилля до дружин

Покарали двох волинян, які застосовували насилля до дружин
Двох жителів Камінь-Каширщини покарали за домашнє насильство.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За участі прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Любешівський районний суд притягнув двох 40-річних волинян до відповідальності за домашнє насильство (ст. 126-1 КК України).

Слідство встановило, що від дій жителя села Мукошин потерпала його колишня дружина.

Попри те, що суд неодноразово притягував його до відповідальності за домашнє насильство, чоловік, вживаючи алкоголь, продовжував психологічно знущатися над жінкою, спричиняючи їй страждання й погіршуючи якість життя.

Покаранням за це стали 150 годин громадських робіт та заборона на три місяці перебувати в спільному місці проживання з колишньою дружиною.

Житель села Великий Обзир нетверезим систематично ображав дружину та їхніх чотирьох дітей, погрожував вигнати усіх із хати – і за це теж неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, проте жодних висновків не зробив.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 200 годин громадських робіт та направлено на проходження програми для кривдників.

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Теги: Волинь, насилля
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