Волинянина, який зі спільницею в Києві вбив двох дівчат, засудили до довічного

Обвинувачений у жорстокому вбивстві двох дівчат уродженець Волині отримав вирок суду. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.Обвинувачуваний у вбивстві Ксьондзик Сергій Дмитрович, 1985 року. Він народився у селі Любитів, Ковельського району Волинської області. Чоловік отримав вирок - довічне ув'язнення, його спільницю засудили до 13 років позбавлення волі.Зловмисники скоїли умисне вбивство двох дівчат, понівечені тіла яких 4 січня 2020 року виявили в квартирі у Подільському районі столиці.Як встановили у ході досудового є розслідування, напередодні вбивства підозрювані (чоловік та його спільниця) взяли в оренду на кілька днів однокімнатну квартиру на Подолі, куди запросили нібито для спільного відпочинку двох дівчат 2000 та 2003 років народження. В силу молодого віку та відсутності життєвого досвіду дівчата погодилися на пропозицію.У квартирі підозрювані напали на потерпілих, оскільки останні мали при собі мобільні телефони, недорогі прикраси та гроші.Під час нападу зловмисники завдали ножем 19–річній дівчині 17 цілеспрямованих ударів в шию та грудну клітину, та не менше 28 цілеспрямованих ударів в шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.6 січня 2020 року за результатами розшукових заходів підозрюваних у вчиненні подвійного вбивства затримали за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.Крім того, слідство установили, що 28.12.2019 підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на ще одного мешканця столиці.За результатом судового розгляду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, його спільницю - до 13 років позбавлення волі.Обвинувачені перебувають під вартою.