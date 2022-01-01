Російського генерала, який народився на Волині, не арештували, він досі на посаді
Сьогодні, 22:21
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, командувач 58-ї армії Росії Михайло Зусько залишається на посаді.
Про це представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив у коментарі Радіо Свобода
Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що Зуська відсторонили.
«За нашою оцінкою – Зусько працює. Да там були проблемні питання, які були пов’язані з виконанням поставлених завдань, які були. Але… будемо спостерігати, які укази і накази будуть в збройних силах Російської Федерації, щоб чітко з’ясувати – хто є хто, хто зараз займає які позиції, хто дійсно керує підрозділами й угрупованнями військ», – сказав Скібіцький.
Генерал-лейтенант Михайло Зусько, який народився на Волині в Україні, командує 58-ю армією Російської Федерації з 2020 року. Він вже брав участь у бойових діях в ході російської агресії на Донбасі.
Раніше у медіа з’явилися повідомлення про те, що Зуська нібито зняли з посади та заарештували за невдачі російського наступу на Миколаївському напрямку.
Підрозділи 58-ї армії станом на 3 червня були задіяні на Донецькому напрямку.
Раніше повідомлялося, що генерала Михайла Зуська зняли з посади та арештували за невдачі його підлеглих при наступі.
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Про це представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив у коментарі Радіо Свобода
Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що Зуська відсторонили.
«За нашою оцінкою – Зусько працює. Да там були проблемні питання, які були пов’язані з виконанням поставлених завдань, які були. Але… будемо спостерігати, які укази і накази будуть в збройних силах Російської Федерації, щоб чітко з’ясувати – хто є хто, хто зараз займає які позиції, хто дійсно керує підрозділами й угрупованнями військ», – сказав Скібіцький.
Генерал-лейтенант Михайло Зусько, який народився на Волині в Україні, командує 58-ю армією Російської Федерації з 2020 року. Він вже брав участь у бойових діях в ході російської агресії на Донбасі.
Раніше у медіа з’явилися повідомлення про те, що Зуська нібито зняли з посади та заарештували за невдачі російського наступу на Миколаївському напрямку.
Підрозділи 58-ї армії станом на 3 червня були задіяні на Донецькому напрямку.
Раніше повідомлялося, що генерала Михайла Зуська зняли з посади та арештували за невдачі його підлеглих при наступі.
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