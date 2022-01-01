Російського генерала, який народився на Волині, не арештували, він досі на посаді

Російського генерала, який народився на Волині, не арештували, він досі на посаді
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, командувач 58-ї армії Росії Михайло Зусько залишається на посаді.

Про це представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив у коментарі Радіо Свобода

Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що Зуська відсторонили.

«За нашою оцінкою – Зусько працює. Да там були проблемні питання, які були пов’язані з виконанням поставлених завдань, які були. Але… будемо спостерігати, які укази і накази будуть в збройних силах Російської Федерації, щоб чітко з’ясувати – хто є хто, хто зараз займає які позиції, хто дійсно керує підрозділами й угрупованнями військ», – сказав Скібіцький.

Генерал-лейтенант Михайло Зусько, який народився на Волині в Україні, командує 58-ю армією Російської Федерації з 2020 року. Він вже брав участь у бойових діях в ході російської агресії на Донбасі.

Раніше у медіа з’явилися повідомлення про те, що Зуська нібито зняли з посади та заарештували за невдачі російського наступу на Миколаївському напрямку.

Підрозділи 58-ї армії станом на 3 червня були задіяні на Донецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що генерала Михайла Зуська зняли з посади та арештували за невдачі його підлеглих при наступі.

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Теги: росія, війна, зрадник, Волинь, Михайло Зусько
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