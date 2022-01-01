Погода у Луцьку на завтра, 21 червня

З ранку до самого вечора 21 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами.Про це повідомляє Sinoptik.Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.Температура повітря підніметься від 17°С до 23°С.Народний прогноз погоди: 21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що "Стратилат грозами багатий" - з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня - день літнього сонцестояння.