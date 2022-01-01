Погода у Луцьку на завтра, 21 червня

Погода у Луцьку на завтра, 21 червня
З ранку до самого вечора 21 червня у Луцьку небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Температура повітря підніметься від 17°С до 23°С.

Народний прогноз погоди: 21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що "Стратилат грозами багатий" - з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня - день літнього сонцестояння.

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Теги: погода, Луцьк
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