У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян





Про це



В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.



"Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається", - наголосили в оперативному командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Попри це загроза ракетних ударів все ще зберігається.Про це повідомляє оперативне командування "Південь".В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів."Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається", - наголосили в оперативному командуванні.

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