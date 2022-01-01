У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян

У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян
Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Попри це загроза ракетних ударів все ще зберігається.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.

"Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається", - наголосили в оперативному командуванні.

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Теги: Чорне море, Росія, атаки, ракети, кораблі
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