У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання росіян
Сьогодні, 17:46
Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Попри це загроза ракетних ударів все ще зберігається.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.
"Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається", - наголосили в оперативному командуванні.
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Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.
"Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається", - наголосили в оперативному командуванні.
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