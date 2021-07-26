Де на Волині можуть дозволити ходити в ліс по гриби та ягоди





Про це повідомляють на



Прийнято таке рішення:



ураховуючи вимоги розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.03.2022 № 198 "Про протипожежні заходи у лісових масивах області на період 2022 року", обмежити відвідання мешканцями області лісів з метою збирання дикоросів (грибів, ягід і т.д.):



повністю - в Ковельському та Камінь-Каширському районах;



як виняток - військовому командуванню спільно з керівництвом відповідних районних військових адміністрацій та обласного управління лісового та мисливського госоподарства узгодити й визначити лісові масиви у Володимир-Волинському та Луцькому районах, у яких можливий збір дикоросів.



Також виключається можливість відкриття у 2022 році в області сезону полювання на дичину.



Нагадаємо, що Юрій Погуляйко.



Питання щодо заборони відвідувати ліси нещодавно розглянула обласна Рада оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На засіданні ради оборони Волинської області розглянуте питання щодо відвідання населенням лісів Про це повідомляють на сторінці Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.ураховуючи вимоги розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.03.2022 № 198 "Про протипожежні заходи у лісових масивах області на період 2022 року", обмежити відвідання мешканцями області лісів з метою збирання дикоросів (грибів, ягід і т.д.):повністю - в Ковельському та Камінь-Каширському районах;як виняток - військовому командуванню спільно з керівництвом відповідних районних військових адміністрацій та обласного управління лісового та мисливського госоподарства узгодити й визначити лісові масиви у Володимир-Волинському та Луцькому районах, у яких можливий збір дикоросів.Також виключається можливість відкриття у 2022 році в області сезону полювання на дичину.Нагадаємо, що цивільним заборонили відвідувати ліси на території області . Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністраціїПитання щодо заборони відвідувати ліси нещодавно розглянула обласна Рада оборони.

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