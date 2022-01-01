Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі

Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі
У братських могилах в Маріуполі, який тимчасово перебуває у блокаді російських військ, поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко під час всеукраїнського телемарафону, пише ТСН.

"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав він.

За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище".

"Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан.

"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то до Донецька, то до Росії. Це більше фікція така", - повідомив радник мера Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: братські могили, Маріуполь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 13:55
Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні
Сьогодні, 13:42
Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі
Сьогодні, 13:22
Де на Волині можуть дозволити ходити в ліс по гриби та ягоди
Сьогодні, 13:00
У Чехії припинять грошові виплати українцям
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко
15 червень, 12:06
Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією Зеленський показав фото Маріуполя під окупацією
13 червень, 18:05
Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО
12 червень, 23:00
Під кожним зруйнованим будинком в Маріуполі – від 50 до 100 тіл вбитих Під кожним зруйнованим будинком в Маріуполі – від 50 до 100 тіл вбитих
10 червень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 тисяч часточок бактерій: у МОЗ закликають дезінфікувати смартфони
Сьогодні, 14:10
 0
Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 13:55
 0
Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні
Сьогодні, 13:42
 0
Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі
Сьогодні, 13:22
 0
Де на Волині можуть дозволити ходити в ліс по гриби та ягоди
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8