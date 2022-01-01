Повідомили, скільки людей поховано у братських могилах в Маріуполі





Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко під час всеукраїнського телемарафону, пише



"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав він.



За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище".



"Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.



Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан.



"Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то до Донецька, то до Росії. Це більше фікція така", - повідомив радник мера Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У братських могилах в Маріуполі, який тимчасово перебуває у блокаді російських військ, поховано щонайменше 20-22 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки ще загиблих людей перебуває під завалами у блокадному Маріуполі.Про це повідомив радник міського голови Маріуполяпід час всеукраїнського телемарафону, пише ТСН "На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч осіб. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав він.За його словами, ніхто з росіян "не заморочується" шукати спочатку тіла загиблих та займатися їх вивозом. Як він розповів, окупанти переважно "просто все згортають, вивозять на сміттєзвалище"."Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємось всіх тих, кого було вивезено в такий спосіб. І ніколи ми їх не знайдемо", - сказав Андрющенко.Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше, аніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан."Це все каже про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то до Донецька, то до Росії. Це більше фікція така", - повідомив радник мера Маріуполя.

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