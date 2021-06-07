У Чехії припинять грошові виплати українцям

У Чехії припинять грошові виплати українцям
Біженцям з України в Чехії припинять нараховувати виплати в розмірі 500 крон (близько 200 євро) за умови, якщо вони вже отримують від держави безкоштовне житло, харчування та засоби гігієни.

Про це повідомляє VisutUkraine.today.

Уточнюється, що таке рішення було спрямоване проти "дотаційного туризму".

Також, починаючи з другого місяця перебування українців в країні, фінансову допомогу нараховуватимуть за місцем постійної реєстрації: представники влади перевірятимуть, чи дійсно біженці живуть за заявленою ними адресою.

Водночас в уряді Чехії схвалили пропозицію Міністерства внутрішніх справ - там збираються забезпечувати житлом українських біженців навіть після того, як надзвичайний стан в країні завершиться в червні.

Згідно з прийнятим раніше законом, програма прийому українців повинна функціонувати й далі. Для цих цілей буде діяти система заходів під назвою Lex Ukraine: вона зобов'язує адміністративні органи Чехії (регіони та муніципалітети) надавати українцям тимчасове житло, а орендодавцям будуть платити за це від 200 до 350 крон.

З початком повномасштабної війни Чехія видала українським біженцям понад 370 тисяч віз тимчасового захисту. Це дозволяє перебувати в країні протягом року і надає доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

За словами міністра праці та соціальних справ Мар'яна Юречки, станом на сьогодні в Чехії за тимчасового захисту працюють понад 70 тисяч біженців з України, а кількість самих біженців значно перевищує актуальні вакансії.

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Теги: Чехія, виплати, українці
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