На Волині затримали п’яну водійку. ФОТО

Сьогодні вранці, 16 червня, волинські патрульні на автодорозі М-07 за порушення ПДР зупинили автомобіль Nissan X-Trail.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.Огляд у медичному закладі показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.Зі слів кермувальниці, вона вживала алкогольні напої після зупинки транспортного засобу.У результаті на неї склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) та ч. 4 ст.130 (Вживання алкоголю після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського) КУпАП.