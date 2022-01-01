На Волині затримали п’яну водійку. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Сьогодні вранці, 16 червня, волинські патрульні на автодорозі М-07 за порушення ПДР зупинили автомобіль Nissan X-Trail.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд у медичному закладі показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
Зі слів кермувальниці, вона вживала алкогольні напої після зупинки транспортного засобу.
У результаті на неї склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) та ч. 4 ст.130 (Вживання алкоголю після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.
Огляд у медичному закладі показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
Зі слів кермувальниці, вона вживала алкогольні напої після зупинки транспортного засобу.
У результаті на неї склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) та ч. 4 ст.130 (Вживання алкоголю після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського) КУпАП.
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