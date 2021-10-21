Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна

Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна
Шестеро жителів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади заготували та передали для тварин Луцького зоопарку п'ять тонн сіна.

Про це Суспільному розповіла керівниця закладу Людмила Денисенко.

Сіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Далі, за слів Людмили Денисенко, його будуть його закупляти через тендерні процедури.

Подароване сіно використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.

Як розповів староста Романівського старостинського округу Віктор Ковжук: шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яке росло на землі комунальної власності у центрі села.
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна

"Люди худоби в селі менше тримають, та трава росла б бур'янами. Ніхто б її для власних потреб не косив, то ми зробили добру справу та допомогли зоопарку", — каже староста.
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна

Зі слів Віктора Ковжука, Луцькому зоопарку сільрада допомагає сіном другий рік. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешканці Підгайцівської громади збирали та завозили для тварин овочі, фрукти, зерно, солому та хліб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, зоопарк, сіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 16 липня усі інтернет-ресурси повинні мати українську версію
Сьогодні, 12:35
На Волині затримали п’яну водійку. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна
Сьогодні, 11:56
Розповіли, чи подорожчає проїзд у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 11:48
Європейська федерація журналістів наголошує на необхідності порятунку українських ЗМІ
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
У Луцькому зоопарку не вистачає їжі для тварин. ВІДЕО У Луцькому зоопарку не вистачає їжі для тварин. ВІДЕО
01 червень, 06:27
Луцький зоопарк відновлює роботу Луцький зоопарк відновлює роботу
15 березень, 11:02
Ялинки лучан можуть стати паливом або «лісом» для ведмедів: що робити із новорічними деревами. ФОТО Ялинки лучан можуть стати паливом або «лісом» для ведмедів: що робити із новорічними деревами. ФОТО
12 січень, 16:32
Через пожежу луцький зоопарк не працюватиме два дні Через пожежу луцький зоопарк не працюватиме два дні
21 жовтень, 2021, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 16 липня усі інтернет-ресурси повинні мати українську версію
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині затримали п’яну водійку. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна
Сьогодні, 11:56
 0
Розповіли, чи подорожчає проїзд у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 11:48
 0
Європейська федерація журналістів наголошує на необхідності порятунку українських ЗМІ
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8