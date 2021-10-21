Для Луцького зоопарку шестеро волинян завезли п'ять тонн сіна





Про це Людмила Денисенко.



Сіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Далі, за слів Людмили Денисенко, його будуть його закупляти через тендерні процедури.



Подароване сіно використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.



Як розповів староста Романівського старостинського округу Віктор Ковжук: шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яке росло на землі комунальної власності у центрі села.



"Люди худоби в селі менше тримають, та трава росла б бур'янами. Ніхто б її для власних потреб не косив, то ми зробили добру справу та допомогли зоопарку", — каже староста.



Зі слів Віктора Ковжука, Луцькому зоопарку сільрада допомагає сіном другий рік. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешканці Підгайцівської громади збирали та завозили для тварин овочі, фрукти, зерно, солому та хліб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестеро жителів Романівського старостинського округу Підгайцівської громади заготували та передали для тварин Луцького зоопарку п'ять тонн сіна.Про це Суспільному розповіла керівниця закладуСіна, яке передали небайдужі, тваринам зоопарку вистачить на місяць. Далі, за слів Людмили Денисенко, його будуть його закупляти через тендерні процедури.Подароване сіно використають для годівлі парнокопитних тварин, а їх у зоопарку нині налічується 300 голів.Як розповів староста Романівського старостинського округу: шестеро чоловіків самотужки за пів дня викосили три гектари трави, яке росло на землі комунальної власності у центрі села."Люди худоби в селі менше тримають, та трава росла б бур'янами. Ніхто б її для власних потреб не косив, то ми зробили добру справу та допомогли зоопарку", — каже староста.Зі слів Віктора Ковжука, Луцькому зоопарку сільрада допомагає сіном другий рік. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешканці Підгайцівської громади збирали та завозили для тварин овочі, фрукти, зерно, солому та хліб.

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