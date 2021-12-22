Розповіли, чи подорожчає проїзд у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 11:48
Чи піднімуть тариф на проїзд у луцьких тролейбусах найближчим часом – залежить від того, як зміниться пасажиропотік в електротранспорті, а також від того, як добросовісно платитимуть пасажири.
Про це у програмі «Актуально» 15 червня на 12 каналі розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Нагадаємо, з 16 червня проїзд у луцьких маршрутках коштує 14 гривень.
У зв’язку з таким подорожчанням, каже Борис Смаль, є підозра, що хоча б частина пасажирів автобусів перейде в користування тролейбусами.
«Собівартість проїзду у тролейбусі у довоєнний час була 11 грн. Пасажир платив 6. Решта доплачувалася з міського бюджету. Зараз у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, наприклад, які у тролейбусах теж використовуються, запчастин, рівнем заробітної плати (а зарплата платиться працівникам депо) реальна собівартість перевезень вже більша 11 грн.
Якщо ми будемо цей дисбаланс між оплатою пасажиром і реальною вартістю тільки збільшувати, то настане момент, коли бюджет цього вже не зможе витримувати. Тобто ми вже не зможемо платити за щось інше – школи, лікарні тощо. Ясно, що цього допустити неможна. І найбільш можливий цей дисбаланс був витриманий, а зараз він розривається», – пояснює директор департаменту.
За його словами, якщо частина пасажирів-непільговиків перейдуть у тролейбус, то тоді це може бути компенсовано платою цих пасажирів.
«Якщо тих пасажирів буде така кількість, що не треба піднімати тариф (а ми залишимо оцей розрив в межах 5 грн), то нічого не буде відбуватися», – запевнив Борис Смаль.
«Тобто тариф залежить від кількості пасажиропотоку і від того, наскільки добросовісні пасажири – чи валідують проїзд. Тому ми всі разом маємо можливість втримувати ці тарифи», – додав він.
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Про це у програмі «Актуально» 15 червня на 12 каналі розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Нагадаємо, з 16 червня проїзд у луцьких маршрутках коштує 14 гривень.
У зв’язку з таким подорожчанням, каже Борис Смаль, є підозра, що хоча б частина пасажирів автобусів перейде в користування тролейбусами.
«Собівартість проїзду у тролейбусі у довоєнний час була 11 грн. Пасажир платив 6. Решта доплачувалася з міського бюджету. Зараз у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, наприклад, які у тролейбусах теж використовуються, запчастин, рівнем заробітної плати (а зарплата платиться працівникам депо) реальна собівартість перевезень вже більша 11 грн.
Якщо ми будемо цей дисбаланс між оплатою пасажиром і реальною вартістю тільки збільшувати, то настане момент, коли бюджет цього вже не зможе витримувати. Тобто ми вже не зможемо платити за щось інше – школи, лікарні тощо. Ясно, що цього допустити неможна. І найбільш можливий цей дисбаланс був витриманий, а зараз він розривається», – пояснює директор департаменту.
За його словами, якщо частина пасажирів-непільговиків перейдуть у тролейбус, то тоді це може бути компенсовано платою цих пасажирів.
«Якщо тих пасажирів буде така кількість, що не треба піднімати тариф (а ми залишимо оцей розрив в межах 5 грн), то нічого не буде відбуватися», – запевнив Борис Смаль.
«Тобто тариф залежить від кількості пасажиропотоку і від того, наскільки добросовісні пасажири – чи валідують проїзд. Тому ми всі разом маємо можливість втримувати ці тарифи», – додав він.
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