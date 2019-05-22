Вартість проїзду у маршрутках Луцька підняли до 14 гривень

У Луцьку з 8 до 14 гривень підняли вартість проїзду в автобусах, які працюють на міських маршрутах.Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 15 червня. Вже завтра, 16 червня, воно вступить в силу.Міська рада називає такий крок вимушеним.Директор департаменту економічної політики, аргументуючи таке рішення, зауважив, що у діючому тарифі вартість дизельного палива закладена у розмірі 26 гривень за літр. На початок червня цього року середня вартість дизпалива становить 58 грн/літр.Разом з тим на окремих АЗС, де є достатня кількість пального, вартість палива становить 64 грн/літр. Таким чином вартість палива зросла щонайменше у 2,23 рази.Серед інших аргументів – те, що:- зросла вартість основних запчастин і мастил. Шини зросли у ціні на 25-40 %, моторні мастила на 40-45%, а акумуляторні батареї — 35-40%;- рівень інфляції на Волині у 2022 році, порівняно із груднем 2021 року, склав 109,7 % (станом на 01.05.2022 року);- розмір мінімальної заробітної плати у жовтні 2021 року становила 6 тисяч гривень, з грудня 2022 року — 6500 гривень, а у жовтні 2022 року планово зросте до 6700 гривень.Луцький міський голованаголосив, що піднімати вартість проїзду змушені багато міст України. Разом з тим, щоб дати жителям громади та гостям альтернативу, він дав розпорядження керівництву Луцького підприємства електротранспорту збільшити кількість тролейбусів на міських маршрутах та зробити повний випуск в кількості 42-52 одиниць транспорту, залежно від пасажиропотоку.Зрештою, 18 членів виконкому проголосували за підняття вартості проїзду.