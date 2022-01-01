Пів мільйона заробітку: волинянин торгував машинами, ввезеними як допомога для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 10:15
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури працівники УСБУ в області виявили волинянина, який продавав автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для однієї з військових частин ЗСУ.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Інформують, що чоловіка викрили під час одержання ним від покупця коштів у сумі понад 500 тисяч гривень за два таких авто.
Йому повідомили про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану (частина 3 статті 201-2 КК України).
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково:
Згідно із санкцією частини 3 статті 201-2 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Інформують, що чоловіка викрили під час одержання ним від покупця коштів у сумі понад 500 тисяч гривень за два таких авто.
Йому повідомили про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану (частина 3 статті 201-2 КК України).
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені автомобілі.
Довідково:
Згідно із санкцією частини 3 статті 201-2 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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