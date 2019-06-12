У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто з-за кордону для продажу під виглядом гумдопомоги

У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто з-за кордону для продажу під виглядом гумдопомоги
СБУ у Луцьку заблокувала схему махінацій з гуманітарною допомогою. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України у Волинській області.

Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного “гуманітарного” автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження, зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, СБУ, махінація, гуманітарна допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незалежність України загинув військовий з Волині Михайло Стрилюк
Сьогодні, 11:03
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Сьогодні, 10:45
У Луцьку СБУ заблокувала схему махінацій: організація ввозила авто з-за кордону для продажу під виглядом гумдопомоги
Сьогодні, 10:30
Вартість проїзду у маршрутках Луцька підняли до 14 гривень
Сьогодні, 10:28
Пів мільйона заробітку: волинянин торгував машинами, ввезеними як допомога для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
На хабарі спіймали керівника одного із підрозділів волинської поліції На хабарі спіймали керівника одного із підрозділів волинської поліції
12 червень, 2019, 14:53
У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли
Сьогодні, 11:15
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Сьогодні, 10:45
15 червня на Волині: гортаючи календар 15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Благодійний фонд заступника голови Волинської ОДА причетний до махінацій із «гуманітарними» автомобілями
Сьогодні, 11:51
 0
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:39
 0
Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
Сьогодні, 11:35
 0
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8