За незалежність України загинув військовий з Волині Михайло Стрилюк
Сьогодні, 11:03
У війні з російськими окупантами загинув Стрилюк Михайло Володимирович із Крухинич Локачинської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Надійшла трагічна звістка про загибель нашого земляка Стрилюка Михайла Володимировича із Крухинич. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям та родині загиблого. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого та місце проведення панахиди повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили на сторінці громади.
"Надійшла трагічна звістка про загибель нашого земляка Стрилюка Михайла Володимировича із Крухинич. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям та родині загиблого. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття тіла загиблого та місце проведення панахиди повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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