У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли

Вчора ввечері, 14 червня, патрульним надійшло повідомлення про те, що в районі філармонії, що у Луцьку, зникли дві дівчинки, яким було 6 та 7 років.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Діти гралися у дворі, а потім зникли. Заявниця намагалася самостійно знайти свою доньку і її подружку протягом години, однак це було безрезультатно.Прибувши за вказаною адресою, патрульні поспілкувалися із заявницею, яка описала дівчаток.Оглянувши прилеглу територію, поліцейські виявили двох дітей, які підходили під опис. Патрульні запитали, як їх звати, і встановили, що це саме ті дівчата, яких шукають.Охоронці порядку доставили дітей за місцем проживання та передали батькам.