14 ОМБр з Волині відправили автомобіль





Про це Юрій Погуляйко.



«Забезпечити князівських воїнів транспортом вдалося завдяки спільній роботі Волинської ОВА, народного депутата Валерія Стернійчука та жителів Заболоттівської тергромади, – зазначив очільник області. – Дякую усім, хто допомагає і таким чином наближає перемогу».



Своєю чергою павербанками та засобами гігієни довантажили авто на одному із гуманітарних складів обласної військової адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.Про це повідомив начальник ОВА«Забезпечити князівських воїнів транспортом вдалося завдяки спільній роботі Волинської ОВА, народного депутатата жителів Заболоттівської тергромади, – зазначив очільник області. – Дякую усім, хто допомагає і таким чином наближає перемогу».Своєю чергою павербанками та засобами гігієни довантажили авто на одному із гуманітарних складів обласної військової адміністрації.

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