14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 11:30
З Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Забезпечити князівських воїнів транспортом вдалося завдяки спільній роботі Волинської ОВА, народного депутата Валерія Стернійчука та жителів Заболоттівської тергромади, – зазначив очільник області. – Дякую усім, хто допомагає і таким чином наближає перемогу».
Своєю чергою павербанками та засобами гігієни довантажили авто на одному із гуманітарних складів обласної військової адміністрації.
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Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
«Забезпечити князівських воїнів транспортом вдалося завдяки спільній роботі Волинської ОВА, народного депутата Валерія Стернійчука та жителів Заболоттівської тергромади, – зазначив очільник області. – Дякую усім, хто допомагає і таким чином наближає перемогу».
Своєю чергою павербанками та засобами гігієни довантажили авто на одному із гуманітарних складів обласної військової адміністрації.
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