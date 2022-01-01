14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
З Волині спрямували автомобіль, павербанки та засоби гігієни протитанкістам 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

«Забезпечити князівських воїнів транспортом вдалося завдяки спільній роботі Волинської ОВА, народного депутата Валерія Стернійчука та жителів Заболоттівської тергромади, – зазначив очільник області. – Дякую усім, хто допомагає і таким чином наближає перемогу».

Своєю чергою павербанками та засобами гігієни довантажили авто на одному із гуманітарних складів обласної військової адміністрації.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автомобіль, Волинь, воїни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:39
Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
Сьогодні, 11:35
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 11:30
У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли
Сьогодні, 11:15
Через «Устилуг» не можна перевозити низку товарів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Сьогодні, 10:45
З Волині відправили автомобіль військовим З Волині відправили автомобіль військовим
05 червень, 04:35
У війні за Україну загинули волиняни Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта У війні за Україну загинули волиняни Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта
07 квітень, 17:31
На Волині автомобіль в`їхав в озеро: 38-річний водій потонув На Волині автомобіль в`їхав в озеро: 38-річний водій потонув
23 лютий, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Благодійний фонд заступника голови Волинської ОДА причетний до махінацій із «гуманітарними» автомобілями
Сьогодні, 11:51
 0
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:39
 0
Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
Сьогодні, 11:35
 0
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку розшукали двох дівчаток, які гралися у дворі та зникли
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8