Через «Устилуг» не можна перевозити низку товарів. ПЕРЕЛІК

Через «Устилуг» не можна перевозити низку товарів. ПЕРЕЛІК
З 13 червня цього року, завдячуючи двостороннім українсько-польським домовленостям, гранично допустиму вагу транспортного засобу для перетину кордону через цей МАПП було збільшено до 7,5 тонн.

Про це інформують у Волинській митниці.

Однак, звертають увагу перевізників, що як і раніше, цей пункт пропуску не призначений для перевезення небезпечних та/або товарів, які підлягають заходам фітосанітарного чи ветеринарного контролю.

До них належать популярні у зовнішньо-економічних операціях групи товарів сільськогосподарського виробництва чи продукції їх переробки: живі тварини; м’ясо та їстівні продукти тваринного походження, риба, молоко та молочні продукти; яйця птиці, мед, живі дерева та інші рослини; зрізані квіти, декоративна зелень, овочі, плоди та горіхи; кава, чай, какао, прянощі, зернові культури і продукція борошномельно-круп’яної промисловості; насіння і плоди олійних рослин; готові корми для тварин тощо.

Транскордонне переміщення і оформлення таких товарів у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" наразі неможливе. Просять міжнародних перевізників врахувати у своїй діяльності.

Повний перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю, - у Постанові Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960

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Теги: Устилуг, вантажі
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