У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових

У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових
Імпровізований блокпост, кодове слово, побажання гарної дороги та благодійний внесок для військових. Саме таку процедуру пройшов кожний, хто нещодавно проїжджав відрізком дороги Новостав-Голишів.

Про це повідомляють на сайті Боратинської громади.

Місцеві школярі вирішили організувати благодійну акцію, щоб назбирати гроші на автомобіль для військових, у тому числі для потреб жителя нашої громади Олександра Шмідта.

«Вже найближчими днями Олександр у складі свого підрозділу вирушає для виконання бойових завдань, – розповідає мама одного з дітлахів, жителька села Новостав Ірина Рихлюк. – Хлопцям дуже потрібний автомобіль, тож ми кинули клич у Фейсбуці серед жителів нашої громади. Дітей теж почули, що є потреба у коштах і вирішили допомогти у свій спосіб. Вони зробили такий собі патруль – перевіряли у водіїв документи, просили сказати «Паляниця», а також пропонували долучитися до збору грошей. Ідея виявилася доволі дієвою, адже діти назбирали 1000 грн. Цю суму ми долучимо до інших коштів, які вже надійшли нам на картку (а це майже половина необхідної суми) і використаємо для придбання авто нашим військовим».
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових

"Дякуємо юним жителям громади за свідомість і таке доросле рішення!

Для тих, хто ще не зустрів на своєму шляху такий «благодійний блокпост», але бажає долучитися до доброї справи, додаємо реквізити для збору коштів на авто:

5168 7450 1826 1997
Шмідт Катерина Василівна", - наголошують у громаді.
У селі на Волині діти організували збір коштів на автомобіль для військових

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Теги: Волинь, Луцьк, діти, блокпост, гроші, автомобіль
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