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Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії

Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

За даними Служби безпеки, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Викриття та документування злочинної діяльності проводилося співробітниками СБУ у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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