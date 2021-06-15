Благодійний фонд заступника голови Волинської ОДА причетний до махінацій із «гуманітарними» автомобілями
Сьогодні, 11:51
У Луцьку співробітники СБУ викрили схему махінацій з гуманітарною допомогою. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost із декількох власних надійних джерел, йдеться про благодійний фонд бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну».
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому машини продавали за готівку.
Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
Махінаціями, використовуючи благодійну організацію, займався громадянин Юрій Куць.
У межах кримінального провадження зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Отримати коментар Юрія Гупала на момент виходу публікації не вдалося.
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Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost із декількох власних надійних джерел, йдеться про благодійний фонд бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну».
Нагадаємо, правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому машини продавали за готівку.
Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.
Махінаціями, використовуючи благодійну організацію, займався громадянин Юрій Куць.
У межах кримінального провадження зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Отримати коментар Юрія Гупала на момент виходу публікації не вдалося.
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