Благодійний фонд заступника голови Волинської ОДА причетний до махінацій із «гуманітарними» автомобілями

У Луцьку співробітники СБУ викрили схему махінацій з гуманітарною допомогою. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині.Як стало відомоіз декількох власних надійних джерел, йдеться про благодійний фонд бізнесмена, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації«Віримо в Україну».Нагадаємо, правоохоронці встановили, що, а в подальшому машини продавали за готівку.Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.Махінаціями, використовуючи благодійну організацію, займався громадянинУ межах кримінального провадження зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Отримати коментар Юрія Гупала на момент виходу публікації не вдалося.