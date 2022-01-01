Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
Сьогодні, 12:15
Завтра, 16 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із військовослужбовцем Артемом Андрійовичем Асматовим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
11 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Артем Асматов загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.
Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
11 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Артем Асматов загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.
Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!
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