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Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим

Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
Завтра, 16 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із військовослужбовцем Артемом Андрійовичем Асматовим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

11 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Артем Асматов загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.

Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк
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