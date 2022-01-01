Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим

Артемом Андрійовичем Асматовим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



11 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Артем Асматов загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.



Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 16 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.11 березня 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини. Артем Асматов загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію