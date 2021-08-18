Змінили рух маршруту № 26 у Луцьку

У зв’язку зі зверненням лучан та з погодження перевізника, у місті додали ще один транспортний засіб до основного складу автобусів маршруту № 26 “Вишків – Окружна”.Про це повідомляють у Луцькраді.Всього працюватиме шість автобусів та визначено додаткову кінцеву зупинку на вул. Вахтангова. Заїзд до вказаної кінцевої зупинки буде відрегульовано графіками руху.Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме вулицями та проспектами: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (місця міжзмінного відстою на вул. Окружній біля ТЦ “Епіцентр”, вул. Селищній та вул. Вахтангова (біля Міжрайбази).