Змінили рух маршруту № 26 у Луцьку
Сьогодні, 12:25
У зв’язку зі зверненням лучан та з погодження перевізника, у місті додали ще один транспортний засіб до основного складу автобусів маршруту № 26 “Вишків – Окружна”.
Про це повідомляють у Луцькраді.
Всього працюватиме шість автобусів та визначено додаткову кінцеву зупинку на вул. Вахтангова. Заїзд до вказаної кінцевої зупинки буде відрегульовано графіками руху.
Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме вулицями та проспектами: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (місця міжзмінного відстою на вул. Окружній біля ТЦ “Епіцентр”, вул. Селищній та вул. Вахтангова (біля Міжрайбази).
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Про це повідомляють у Луцькраді.
Всього працюватиме шість автобусів та визначено додаткову кінцеву зупинку на вул. Вахтангова. Заїзд до вказаної кінцевої зупинки буде відрегульовано графіками руху.
Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягатиме вулицями та проспектами: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (місця міжзмінного відстою на вул. Окружній біля ТЦ “Епіцентр”, вул. Селищній та вул. Вахтангова (біля Міжрайбази).
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