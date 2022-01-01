Хто такий Юрій Куць, який продавав «гуманітарні» авто, ввезені через фонд Гупала

Благодійний фонд заступника голови Волинської облдержадміністрації«Віримо в Україну», а в подальшому автівки продавали за готівку.За причетність до цієї схеми затримали одну людину –Він – віце-президент Федерації боксу Волинської області, причетний також до ще декількох організацій кікбоксингу. Згідно з даними з відкритих джерел, він також директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькдевелопмент», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.Оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також обіцяли продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість оцінили у 12 тис. доларів США.У межах кримінального провадження Юрію Куцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.