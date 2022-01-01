Хто такий Юрій Куць, який продавав «гуманітарні» авто, ввезені через фонд Гупала

Хто такий Юрій Куць, який продавав «гуманітарні» авто, ввезені через фонд Гупала
Благодійний фонд заступника голови Волинської облдержадміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну» ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавали за готівку.

За причетність до цієї схеми затримали одну людину – Юрія Куця.

Він – віце-президент Федерації боксу Волинської області, причетний також до ще декількох організацій кікбоксингу. Згідно з даними з відкритих джерел, він також директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькдевелопмент», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також обіцяли продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість оцінили у 12 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження Юрію Куцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.


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Теги: Юрій Куць, Юрій Гупало, гуманітарна допомога, махінації
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Коментарі 5
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У нас як завжди. Люди, які допомогають, завжди залишаються крайніми. А СБУ замість боротьби з колоборантами, працює на ворога і не хоче, щоб наші хлопці перемогли.
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Це порядна людина! Який власними силами та за свій рахунок багато допоміг і допомагає ЗСУ!
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Знаю його особисто не перший рік! Патріот країни який завжди допомагав та допомагає військовим особисто !!! Вважаю що це є боротьба з волонтерами!
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Думаю всім зрозуміло, що зачищають волонтерські організації під один ВИБОРЧИЙ фонд. скоро власник повернеться в Україну і всі знову будуть щасливі.... а те що волонтери викручуються як можуть з чинним законодавством.... це мало кого хвилює!
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Знайомий особисто з Юрієм багато років. Дуже багато проектів з підтримки молоді Волині організував. Зпершого дня війни в Україні дбає про захист району. Мабудь комусь це не подобається.
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