Хто такий Юрій Куць, який продавав «гуманітарні» авто, ввезені через фонд Гупала
Сьогодні, 12:34
Благодійний фонд заступника голови Волинської облдержадміністрації Юрія Гупала «Віримо в Україну» ввозив автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавали за готівку.
За причетність до цієї схеми затримали одну людину – Юрія Куця.
Він – віце-президент Федерації боксу Волинської області, причетний також до ще декількох організацій кікбоксингу. Згідно з даними з відкритих джерел, він також директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькдевелопмент», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також обіцяли продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість оцінили у 12 тис. доларів США.
У межах кримінального провадження Юрію Куцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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За причетність до цієї схеми затримали одну людину – Юрія Куця.
Він – віце-президент Федерації боксу Волинської області, причетний також до ще декількох організацій кікбоксингу. Згідно з даними з відкритих джерел, він також директор товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькдевелопмент», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також обіцяли продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість оцінили у 12 тис. доларів США.
У межах кримінального провадження Юрію Куцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Коментарі 5
У нас як завжди. Люди, які допомогають, завжди залишаються крайніми. А СБУ замість боротьби з колоборантами, працює на ворога і не хоче, щоб наші хлопці перемогли.
Це порядна людина! Який власними силами та за свій рахунок багато допоміг і допомагає ЗСУ!
Знаю його особисто не перший рік! Патріот країни який завжди допомагав та допомагає військовим особисто !!! Вважаю що це є боротьба з волонтерами!
Думаю всім зрозуміло, що зачищають волонтерські організації під один ВИБОРЧИЙ фонд. скоро власник повернеться в Україну і всі знову будуть щасливі.... а те що волонтери викручуються як можуть з чинним законодавством.... це мало кого хвилює!
Знайомий особисто з Юрієм багато років. Дуже багато проектів з підтримки молоді Волині організував. Зпершого дня війни в Україні дбає про захист району. Мабудь комусь це не подобається.
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