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Російські окупанти пошкодили в Україні понад 40 університетів

Російські окупанти пошкодили в Україні понад 40 університетів
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, пошкодили 43 заклади вищої освіти, з яких п'ять навчальних закладів зруйновали повністю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найбільше постраждали університети у таких областях:

- Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,
- Донецька: шість пошкоджено,
- Запорізька: чотири зруйновано,
- Чернігівська: три пошкоджено,
- Миколаївська: три пошкоджено.

Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.

За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.

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Теги: окупанти, університети, Росія, Україна
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