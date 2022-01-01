Російські окупанти пошкодили в Україні понад 40 університетів
Сьогодні, 13:00
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, пошкодили 43 заклади вищої освіти, з яких п'ять навчальних закладів зруйновали повністю.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Найбільше постраждали університети у таких областях:
- Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,
- Донецька: шість пошкоджено,
- Запорізька: чотири зруйновано,
- Чернігівська: три пошкоджено,
- Миколаївська: три пошкоджено.
Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.
За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.
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Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Найбільше постраждали університети у таких областях:
- Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,
- Донецька: шість пошкоджено,
- Запорізька: чотири зруйновано,
- Чернігівська: три пошкоджено,
- Миколаївська: три пошкоджено.
Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.
За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.
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