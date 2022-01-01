Російські окупанти пошкодили в Україні понад 40 університетів





Про це Сергій Шкарлет.



Найбільше постраждали університети у таких областях:



- Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,

- Донецька: шість пошкоджено,

- Запорізька: чотири зруйновано,

- Чернігівська: три пошкоджено,

- Миколаївська: три пошкоджено.



Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.



За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, пошкодили 43 заклади вищої освіти, з яких п'ять навчальних закладів зруйновали повністю.Про це повідомив міністр освіти і наукиНайбільше постраждали університети у таких областях:- Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,- Донецька: шість пошкоджено,- Запорізька: чотири зруйновано,- Чернігівська: три пошкоджено,- Миколаївська: три пошкоджено.Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.

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