Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни

Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни
Міністерство юстиції України надало перелік рідковживаних та незвичних імен, які отримали діти при державній реєстрації народження з початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у відповіді на запит видання «Главком».

Так, з початку повномасштабної війни рідкісними на Волині чоловічими іменами були: Даміан, Ліам, Сальман, Єфрем, Дорофей, Іван Раян, жіночими - Асія, Суламіта, Роузі, Іларія, Акиліна, Тома, Юсра, Магдалена, Дзвенислава.

Крім цього, українці називали дівчаток рідковживаними іменами: Амелія, Тамілла, Доброміра, Белла, Амілія, Євангеліна (Донецька область), Февронія, Теона, Ругая, Естер, Саміра, Айлін (Івано-Франківська область), Стефанія, Меліса, Шашана, Теона, Зореслава, Сафіна, Моніка (Львівська область), Астрід, Юнія, Суламіта, Фатіма, Ільміра, Версавія, Мелек (Тернопільська область), Астерія, Міаміна, Ляля, Саломея, Василинка, Яснодара (Київ).

Серед незвичних імен – Ян Джевелін (хлопчик, який народився у Вінницькій області) і Джавеліна (дівчинка з Києва). Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує рашистів.

Також серед українців рідкісними іменами були: Одед, Мікаель, Никон, Адам Нілан (Вінниччина), Авенір, Едам, Еміліан, Єреній, Сулейман (Житомирська область), Ітан, Кай, Метт, Ніканор (Київська область), Гаррі, Жан-Андре, Лємуель, Бенджамін, Севастіан, Лучезар, Усман, Нікітас (Одеська область), Мір, Теоман, Вів’єн, Панель, Саїм (Рівненська область), Миродар, Михаїл-Мир, Авєнір, Елізар, Кінан, Корнелій, Марк-Юліан, Парфен, Тадей, Теон (Хмельницька область), Эфiм, Рім, Саак Арен, Єлисей, Таір (Чернігівська область), Спартак, Табріз, Яромир, Захарій, Ілай (Київ).

Разом з тим, як випливає із відповіді Мін’юста, під час війни незвичних і рідковживаних імен не реєструвалося у Миколаївській області.

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Теги: Волинь, Україна, війна, діти, імена
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