У Підгайцівській громаді готують до відкриття чергові дитсадки

У Підгайцівській громаді готують до відкриття чергові дитсадки
У липні можуть відновити свою діяльність два дошкільні заклади Підгайцівської громади.

Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.

Головна освітянка громади Жанна Скороход розповіла, що згідно з результатами опитування, яке провів відділ культури, освіти, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, відновити відвідування дитсадка готові батьки 100 дітей з усієї громади.

Жодної заявки не було лише у двох селах - Пальче та Хорлупи.

Тож виконком Підгайцівської сільської ради, за рекомендацією комісії з перевірки готовності та відновлення діяльності закладів освіти на період дії воєнного стану після виїзної наради та обстеження будівель, вирішив відновити діяльність роботу закладів дошкільної освіти з 1 липня 2022 року.

Чергові дитсадки в умовах воєнного стану формуватимуть групи з максимальною чисельністю 12 вихованців з-поміж дітей віком від 4 до 6 років. Кількість персоналу збільшиться у розрахунку: 1 педагогічний працівник на 3 вихованців.

До роботи чергових ЗДО залучатимуть працівників інших дитсадків громади, де освітній процес не буде відновлений.
Першочергово до чергових дитсадків прийматимуть вихованців чиї батьки зможуть підтвердити зайнятість на роботі довідками з місця роботи. У всіх інших випадках, за наявності місць, керівник дитсадка прийматиме рішення самостійно.

Для уточнення інформації щодо зарахування до чергового дитсадка можна телефонувати за номером: 0503788801.

За словами заступника Підгайцівського сільського голови Валентина Приходька, до початку нового навчального року у сільській раді планують привести до чинних стандартів захисні споруди цивільного захисту у 5 дитсадках та трьох найбільших ліцеях Підгайцівської громади.

Для цього направили лист голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку з проханням дозволити розробку проєктно-кошторисної документації на облаштування укриттів у визначених освітніх закладах громади.

На ці види робіт готові використати кошти освітньої субвенції та бюджету громади.

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Теги: дитсадки, Підгайці
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