У Підгайцівській громаді готують до відкриття чергові дитсадки

У липні можуть відновити свою діяльність два дошкільні заклади Підгайцівської громади.Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.Головна освітянка громадирозповіла, що згідно з результатами опитування, яке провів відділ культури, освіти, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради, відновити відвідування дитсадка готові батьки 100 дітей з усієї громади.Жодної заявки не було лише у двох селах - Пальче та Хорлупи.Тож виконком Підгайцівської сільської ради, за рекомендацією комісії з перевірки готовності та відновлення діяльності закладів освіти на період дії воєнного стану після виїзної наради та обстеження будівель, вирішив відновити діяльність роботу закладів дошкільної освіти з 1 липня 2022 року.Чергові дитсадки в умовах воєнного стану формуватимуть групи з максимальною чисельністю 12 вихованців з-поміж дітей віком від 4 до 6 років. Кількість персоналу збільшиться у розрахунку: 1 педагогічний працівник на 3 вихованців.До роботи чергових ЗДО залучатимуть працівників інших дитсадків громади, де освітній процес не буде відновлений.Першочергово до чергових дитсадків прийматимуть вихованців чиї батьки зможуть підтвердити зайнятість на роботі довідками з місця роботи. У всіх інших випадках, за наявності місць, керівник дитсадка прийматиме рішення самостійно.Для уточнення інформації щодо зарахування до чергового дитсадка можна телефонувати за номером: 0503788801.За словами заступника Підгайцівського сільського голови, до початку нового навчального року у сільській раді планують привести до чинних стандартів захисні споруди цивільного захисту у 5 дитсадках та трьох найбільших ліцеях Підгайцівської громади.Для цього направили лист голові Волинської обласної державної адміністраціїз проханням дозволити розробку проєктно-кошторисної документації на облаштування укриттів у визначених освітніх закладах громади.На ці види робіт готові використати кошти освітньої субвенції та бюджету громади.