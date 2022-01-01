Взяли під варту 21-річного волинянина, який п'яним на мотоциклі збив на смерть дитину

Волинянина, який п'яним на мотоциклі збив на смерть семирічну дитину, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За наполегливої позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд обрав 21-річному волинянину, підозрюваному у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.За даними слідства, увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.Дитина померла в лікарні від отриманих травм.Наступних 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.Досудове розслідування триває.Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.