У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі

У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15 червня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні оперативно прибули на місце події та встановили, що водій Mazda 6 не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen Golf, який рухався попереду.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Зауважимо, що 5 місяців 2022 року через недотримання дистанції на Волині трапилося 92 автопригоди. Загалом же за січень – травень в області трапилося 764 ДТП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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