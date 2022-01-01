У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі

Сьогодні, 15 червня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць Луцька.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні оперативно прибули на місце події та встановили, що водій Mazda 6 не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із транспортним засобом Volkswagen Golf, який рухався попереду.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На винуватця склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Зауважимо, що 5 місяців 2022 року через недотримання дистанції на Волині трапилося 92 автопригоди. Загалом же за січень – травень в області трапилося 764 ДТП.