В Україні планують розмитнення авто за новою формулою: без врахування їхньої вартості





Про це



У Верховній Раді зареєстровано урядовий проект Закону №7466 від 15.06.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України».



Тексту документу наразі немає на сайті парламенту, втім прес-служба ВР повідомляє про такі положення проекту:



- у новій формулі розмитнення транспортного засобу вже не буде братись до уваги вартість транспортного засобу. Формула розрахунку складатиметься з наступних показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.



- з переліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування виключаються підприємства,



установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Існуюча система оподаткування легкових автомобілів, що ввозяться на територію України, буде змінена. Планується впровадити нову формулу розмитнення транспортних засобів.Про це повідомляє «Закон і Бізнес».У Верховній Раді зареєстровано урядовий проект Закону №7466 від 15.06.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України».Тексту документу наразі немає на сайті парламенту, втім прес-служба ВР повідомляє про такі положення проекту:- у новій формулі розмитнення транспортного засобу вже не буде братись до уваги вартість транспортного засобу. Формула розрахунку складатиметься з наступних показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу.- з переліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування виключаються підприємства,установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

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