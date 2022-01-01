На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий. ФОТО





Про це інформують у поліції Волині.



Водій Nissan, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі вантажівці МАН та зіткнувся з нею. 29-річний керманич легковика загинув.



На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.



Поліцейські з‘ясовують усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині смертельна аварія трапилась сьогодні, близько 12 години, між селами Жидичин та Кульчин.Про це інформують у поліції Волині.Водій Nissan, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі вантажівці МАН та зіткнувся з нею. 29-річний керманич легковика загинув.На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.Поліцейські з‘ясовують усі обставини аварії.

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