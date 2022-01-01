На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 14:40
На Волині смертельна аварія трапилась сьогодні, близько 12 години, між селами Жидичин та Кульчин.
Про це інформують у поліції Волині.
Водій Nissan, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі вантажівці МАН та зіткнувся з нею. 29-річний керманич легковика загинув.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з‘ясовують усі обставини аварії.
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Про це інформують у поліції Волині.
Водій Nissan, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі вантажівці МАН та зіткнувся з нею. 29-річний керманич легковика загинув.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з‘ясовують усі обставини аварії.
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